البابا تواضروس يشارك في فعاليات مؤتمر كهنة الخليج بوادي النطرون

تواصلت أعمال المؤتمر الرابع لكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الخليج العربي، لليوم الثاني على التوالي، بمركز لوجوس بوادي النطرون.





وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر كهنة الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الخليج العربي.





يقام المؤتمر في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويشارك فيه إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الآباء الكهنة وزوجاتهم.





يُذكر أن مؤتمر كهنة الخليج يعد الرابع على التوالي، حيث يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.



