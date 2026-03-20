المنتج أحمد السبكي: بدون أسباب تم سحب الفيلم من دور العرض

أصدر المنتج أحمد السبكي، بيانا بشأن سحب فيلمه سفاح التجمع من السينمات.

وقال السبكي في بيان: “في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب واضحة أو مبررات حقيقية، تم سحب الفيلم من دور العرض، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الأساس الذي استند إليه هذا القرار”.

وفي هذا السياق، نود التأكيد بأنه تم عرض الفيلم على الجهات الرقابية المختصة عقب الانتهاء منه، حيث تمت مراجعته بشكل كامل، والتأكد من تنفيذ جميع الملحوظات المطلوبة، وعلى إثر ذلك تم منحه تصريح العرض الرسمي بتصنيف عمري (+16).

وعليه، فإن قرار سحب الفيلم لا يتماشى مع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتبعة، خاصة في ظل عدم إثبات أي مخالفات من قبل لجان التفتيش، أو رصد أي مشاهد في نسخة العرض السينمائي تخالف ما تم إقراره رقابيًا.

إن الالتزام بالإجراءات القانونية هو حجر الأساس لكافة الصناعات، وعلى رأسها واحدة من أهم الصناعات المصرية، وهي صناعة السينما. فإذا كان من الممكن تجاهل هذه الإجراءات والإطاحة بمجهود مئات العاملين بها دون سند واضح، فإن ذلك يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه المنظومة من الأساس