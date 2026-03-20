بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 180 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (13 : 19 مارس 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 14 مارس 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، والخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والحيوية بالمحافظات، والوقوف على مستجدات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من تغيرات طارئة في حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية الذي تتعرض له المحافظات بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من النشاط الملحوظ للرياح المثيرة للأتربة بعدد من المناطق بالمحافظات .

*الأحد 15 مارس 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود إشغالات وتجمعات للقمامة بمحافظات (الجيزة / السويس / المنيا / الدقهلية)، حيث تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة إجراء مراجعة ميدانية للمواقع المشار إليها، والتحقق من الوضع القائم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية بالمكان.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لأداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بعنوان "حوار مع النساء"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦ والتي تهدف إلى جمع رائدات الأعمال الطموحات في قطاع المياه.

*الأثنين 16 مارس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لاستعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة بعد إجراء التعديلات اللازمة في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة .

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، السادة المحافظين بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية الدورية على مواقف السيارات لجميع المواصلات العامة للخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص - السرفيس - النقل الجماعى ) للمتابعة على أرض الواقع لالتزام السائقين بالتعريفة المحددة بعد الزيادة، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بما يضمن الانضباط داخل منظومة النقل ومنع أي ممارسات استغلالية للمواطنين.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

*الثلاثاء 17 مارس 2026:*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برفع درجات الاستعداد للمديريات الخدمية والتنفيذية والمحميات الطبيعية بالمحافظات فى جميع المحافظات وذلك فى التوجيهات الصادرة بشأن الاستعداد لعيد الفطر المبارك و الإجراءات التى تتخذها المحافظات لضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث ما يعكر الاحتفالات .

*الأربعاء 18 مارس 2026:*

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستكمال الجهود المبذولة للتعامل مع شكاوى المواطنين ورفع تراكمات المخلفات بالمحافظات، واصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملاته المكثفة للنظافة بالتنسيق مع شركة إنفيروماستر للخدمات البيئية، وبالتعاون مع حي الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حيث تم رفع تجمعات المخلفات من عدد من الشوارع والمحاور بالمنطقة.

وعقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025 / 2026)، ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 19 مارس 2026:*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) وفريق عمل المركز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمركز كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذ رؤى الوزارة.

كما تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو استرداد حقوقها وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، حيث تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين بمحافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، وذلك للحالات التي أثبتت جديتها في استيفاء الاشتراطات وسداد المستحقات المالية المقررة وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يعكس انتظام العمل داخل منظومة التقنين وتسارع وتيرة الإنجاز بالمحافظات.