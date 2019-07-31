9 توصيات لـ الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الوطني للشباب .. فيديو

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديد، ونرصدها فيما يلي:





- تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية على حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم الحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.





- تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل تحت إشراف الحكومة والوزارات المعنية .





- قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من الشباب والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين بتنفيذ هذا المشروع.





- تكليف الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة ورفع تقرير بها خلال 15 يومًا من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الشباب القادم .





- إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الاكثر حياة كريمة، وتحقيق التكامل بينه وبين الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب القائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني.





- تكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني المحليات ومجلس الشيوخ، للتقدم بهما لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والبدء الفوري في تأهيل الشباب على العمل المحلي والسياسي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري .





- تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لـ تنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي.





- تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل مركز تدريب للشباب العربي والأفريقي بالتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة .



