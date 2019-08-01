أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

نشرت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورًا جديدة خلال حضورها إحدى المناسبات.





وتألقت زوجة الفنان ماجد المصري، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا وذا أكمام طويلة من NJ NesreinJelani، اتسم الفستان بالتطريزات الراقية والشراشيب المنسدلة.





أكملت زوجة ماجد المصري إطلالتها، بحذاء بيج أنيق ذي كعب عالٍ، وتزينت بمجوهرات فخامة وجذابة من IRAM Jewelry.





ووضعت لـ رانيا أبو النصر خبيرة التجميل Neasma Mansour، مكياج رائعًا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.