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فن

جينفير لورانس تصور فيلمها الجديد.. صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:28 ص
جينفير لورانس
جينفير لورانس
شروق إبراهيم
شوهدت النجمة الأمريكية جينيفر لورانس أمس الأربعاء خلال تصوير مشاهدها في فيلم حربي جديد ، لم يعلن عن اسمه، في ولاية نيو أورلينز الأمريكية.

وظهرت لورانس مرتدية ملابس كاجوال خلال كواليس الفيلم الذي لم يعلن عن اسمه او تفاصيله سوى تجسيد لورانس لدور جندية في الجيش الامريكي تعاني من إصابات في المخ بعد الحرب في افغانستان، حسبما كشف موقع Collider..

وصورت لورانس مشاهد تجمها بالممثل الامريكي Brian Tyree Henry وتخلت فيها عن أناقتها وجمالها حتى تناسب الشخصية التي تقدمها.

وعلى صعيد أخر ، كشف مصدر مقرب من جينيفر لورانس أنها ستتزوج قريبا في حفل زفاف خاص سيقام بحضور افراد عائلتها فقط في منزلها بولاية كنتاكي الأمريكية.
جينفير لورانس تصور فيلمها الجديد.. صور
جينفير لورانس تصور فيلمها الجديد.. صور
جينفير لورانس تصور فيلمها الجديد.. صور

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