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ثقافة

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:58 ص
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
علاء المنياوي
كشفت الدكتورة شيرين أمين، مدير متحف الطفل في المتحف المصري بالتحرير، أنهم مستمرون خلال الفترة المقبلة في تنفيذ البرنامج الصيفي لإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير الآثار، والذي يتضمن العديد من الفعاليات التعليمية للطلاب وتلاميذ المدارس.

وقالت مدير متحف الطفل في المتحف المصري بالتحرير: "البرنامج الصيفي يأتي بعنوان "ملامح الفن اليوناني الروماني"، وتنظمه الإدارة لطلاب المرحلة الإعدادية، وتقام فعالياته في المتحف المصري ومتحف الطفل، حيث يستعرض البرنامج حياة وثقافة الغرب في مصر قديما من خلال إلقاء الضوء على العصر اليوناني الروماني في مصر القديمة، ويشمل البرنامج عددا من الجولات الإرشادية تتبعها ورش فنية عن العملات وتعليم أساسيات الرسم والنسب التشريحية للجسم، من خلال الاستلهام من بورتريهات الفيوم والأزياء وطرز الملابس، بالإضافة إلى ورشة خزف".

وأضافت الدكتورة شيرين أمين: "البرنامج مستمر حتى 17 سبتمبر المقبل، بواقع مرة واحدة اسبوعيا كل يوم ثلاثاء، وتشارك فيه فاطمة على أمين بالمتحف المصري، ويتم تنفيذ الفعاليات بمتابعة واهتمام من د.رشا كمال مدير عام التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير الآثار".
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور
تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

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تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

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