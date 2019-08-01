أغلى مدافع في التاريخ.. مانشستر سيتي يجهز عرضا خياليا لضم ماجوير من ليستر

يجهز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا ضخما للعاقد مع هاري ماجوير، مدافع ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" العالمية، أن مانشستر سيتي يجهز عرضا بـ 80 مليون يورو لضم ماجوير هذا الصيف، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.



وفي حال تعاقد مانشستر سيتي مع ماجواير مقابل 80 مليون يورو، سيصبح لاعب الثعالب المدافع الأغلى في التاريخ متفوقًا على فان دايك الذي انتقل إلى ليفربول الموسم قبل الماضي قادما من ساوثهاميتون مقابل 75 مليون يورو.



وشارك ماجواير مع ليستر سيتي في 32 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفين.