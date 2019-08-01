ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أغلى مدافع في التاريخ.. مانشستر سيتي يجهز عرضا خياليا لضم ماجوير من ليستر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:02 ص
ماجوير مدافع ليستر
ماجوير مدافع ليستر سيتي
محمد السعيد
يجهز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا ضخما للعاقد مع هاري ماجوير، مدافع ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" العالمية، أن مانشستر سيتي يجهز عرضا بـ 80 مليون يورو لضم ماجوير هذا الصيف، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

وفي حال تعاقد مانشستر سيتي مع ماجواير مقابل 80 مليون يورو، سيصبح لاعب الثعالب المدافع الأغلى في التاريخ متفوقًا على فان دايك الذي انتقل إلى ليفربول الموسم قبل الماضي قادما من ساوثهاميتون مقابل 75 مليون يورو.

وشارك ماجواير مع ليستر سيتي في 32 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفين.

ترشيحاتنا

ديبالا يصدم مانشستر يونايتد

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول مشروع التحول الرقمي

محمد يوسف يكشف عن كنز فريق الأهلي ..فيديو

هل أنت منهم؟.. هذه الأبراج الأكثر نكدا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها