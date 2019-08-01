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حوادث

ضبط 2 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالفيوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:39 ص
مخصبات زراعية
مخصبات زراعية
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت مباحث تموين الفيوم بالاشتراك مع الرقابة التموينية بإشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، من ضبط سيارة محملة بكمية من المخصبات الزراعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مهربة داخل الفيوم لإعادة بيعها علي تجار السوق السوداء خلال حملة علي مداخل ومخارج المحافظة.

وأسفرت الحملة من ضبط السيارة رقم (م د ب 9517 ) قيادة "أمحمد ع م ا "(36 سنة ـ سائق من المنوفية) محملة بـ 2 طن و14 كيلو مخصبات زراعية مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية ) لإعادة توزيعها وبيعها علي تجار السوق السوداء.

تم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالمضبوطات واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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