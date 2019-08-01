Lenovo تكشف عن أصغر لاب توب مخصص للألعاب في العالم

تشهد أسواق التكنولوجيا منافسة قوية بين الشركات في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، والتي من بينها مجال أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب، بحيث تعمل كبرى الشركات بقوة على توفير أفضل التصاميم والمواصفات بأقل التكاليف.





وأعلنت شركة لينوفو الصينية "Lenovo"، عن تصميم أصغر لاب توب محمول مخصص للألعاب "ThinkTiny"، وهى نسخة مصغرة من سلسلة لينوفو ثينك باد "ThinkPad"، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.





ويتميز الكمبيوتر المحمول بشاشة OLED مصغرة بدقة 128 x 64 بيكسل، مدعوم بشريحة 8 بت من فئة ATtiny1614 .



