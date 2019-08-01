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منوعات

Lenovo تكشف عن أصغر لاب توب مخصص للألعاب في العالم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:10 م
صدى البلد
قسم المنوعات
تشهد أسواق التكنولوجيا منافسة قوية بين الشركات في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، والتي من بينها مجال أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب، بحيث تعمل كبرى الشركات بقوة على توفير أفضل التصاميم والمواصفات بأقل التكاليف.

وأعلنت شركة لينوفو الصينية "Lenovo"، عن تصميم أصغر لاب توب محمول مخصص للألعاب "ThinkTiny"، وهى نسخة مصغرة من سلسلة لينوفو ثينك باد "ThinkPad"، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.

ويتميز الكمبيوتر المحمول بشاشة OLED مصغرة بدقة 128 x 64 بيكسل، مدعوم بشريحة 8 بت من فئة ATtiny1614 .

ويحتوى حاسوب ThinkTiny على عصا تحكم "TrackPoint nub" صغيرة للألعاب، ويضم عدة ألعاب كلاسكية مثل Snake وTetris وLunar Lander.

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