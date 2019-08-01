الجفاف والوقوف.. لهذه الأسباب تصابين بالتورم أثناء الحمل

يتسبب احتفاظ الجسم بالسوائل فى تورم القدم بالنسبة للمرأة الحامل وذلك بجانب مجموعة أسباب أخرى لتورم القدم أثناء الحمل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى تعرفى عليها إذا كنت أمرأة حامل وأبدئى فى التوقف عنها لحمل صحى وأمن لك ولطفلك





إذا لاحظت أن قدميك منتفخة في أوقات معينة أكثر من غيرها ، فقد يكون ذلك بسبب الأسباب التالية.





1-الوقوف لفترة طويلة جدًا





يمكن أن يؤدي الوقوف لفترة طويلة إلى توجيه كل الدم إلى قدميك مما يؤدي إلى تضخمهما





2 . اتباع أسلوب حياة نشط للغاية





على الرغم من كونك حامل الكثير من النشاط يعني الكثير من المشي. هذا يزيد فقط من ضغط الحمل على قدميك وينفخ في الاستجابة





3. ارتفاع استهلاك الصوديوم والكافيين:





تناول مستويات عالية من الملح والكافيين في نظامك الغذائي فقط تجعل جسمك يحتفظ بمزيد من السوائل ، مما يؤدي إلى تورم.





4 .كمية البوتاسيوم المنخفضة:





من المعروف أن البوتاسيوم يضيق الأوعية الدموية ويقلل التورم. إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم ، فهذا يعني المزيد من التورم





5. الجفاف لساعات طويلة:



