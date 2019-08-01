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توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأربعاء 1 أغسطس برج الجوزاء

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:56 م
صدى البلد
لمياء الياسين
قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

توقعات برج الجوزاء الخميس 1 أغسطس مهنيًا: 


القمر الجديد من برج الأسد يقدم لك أرباحا مالية أو تطور إيجابي في هذا الإطار، إلا أنك تشعر أنك محتجز في مكان واحد لا تستطيع الخروج منه.

توقعات برج الجوزاء الأربعاء 1 أغسطس عاطفيًا:

المداهنة والغموض واعتماد الخبث لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات.

توقعات برج الجوزاء الأربعاء 1 أغسطس صحيًا:

تبدو قلقًا بعض الشيء جراء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك. 

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