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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حريص على الاستفادة من طاقات الشباب بمختلف الدول الأفريقية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:38 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة للقيادة فرصة حقيقية أتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة الشباب الأفارقة على صقل مهاراتهم، ولديه حرص على الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف دول القارة.

وأضاف «هيكل» فى بيان صحفى له، أن تدريب وتأهيل الشباب الأفريقي سينعكس بشكل إيجابي على التنمية في كل المجالات في القارة، وسيساعد بشكل كبير على حل المشاكل والتحديات التي تواجهها دول أفريقيا من خلال شباب قادر على القيادة.

وأشار نائب «مستقبل وطن»، إلي أن هذا البرنامج سيخرج شبابا قادرا على إحداث التغيير والتطوير في القارة الأفريقية لأنه يرتكز بشكل كبير على أساليب عملية، من خلال نقل الخبرات للشباب في مختلف المجالات وتوظيف طاقاتهم.

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