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أخبار العالم

روحاني: إيران تتوقع معركة صعبة بسبب الإتفاق النووي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:37 م
روحاني
روحاني
رويترز

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن إيران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي وتتوقع معركة صعبة لكنها ستنتصر بها.

وفي وقت سابق أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وبحسب "رويترز"، قال مسئول أمريكي اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران بفرضها عقوبات على وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي لا تعتبره صانع قرار مهما.

وأضاف أن أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

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