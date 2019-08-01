تعرف على إيرادات الأفلام بعد 8 أسابيع عرض..كازابلانكا والممر فى المقدمة والفيل الأزرق 2 يلاحقهم

الممر يقترب من كازابلانكا والفرق 7 ملايين

الفيل الأزرق يحقق 22 مليونا في أول أسبوع



أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوى، أن إيرادات الأفلام الحالية بدأت تنتعش ووصلت هذا الاسبوع الى27 مليونا و860 الفا و656 جنيها .



وينافس حاليا اكثر من فيلم كازابلانكا بطولة امير كرارة واياد نصار وحملة فرعون بطولة عمرو سعد وروبى ومحمد حسين بطولة محمد سعد ومى سليم وسبع البرمبة بطولة رامز جلال وجميلة عوض والممر بطولة احمد عز وهند صبرى والفيل الازرق 2.



استطاع فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، أن يحقق بعد 8 اسابيع 77 مليونا و623 الفا و962 جنيها .



"كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج تالنت ميديا وشركة سينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، التركي خالد أرغنش وعدد من ضيوف الشرف.



فيما استطاع فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة أن يحتل المركز الثانى ضمن الإيرادات والتى وصلت إلى 70 مليونا و702 ألف و302 جنيه.



ويدور فيلم "الممر" حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة ٣٩ قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويستعرض الفيلم الكثير من تفاصيل المرحلة الزمنية ما بين حرب ١٩٦٧ وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، والفيلم من نوعية الأفلام الحربية والاجتماعية.



"الممر" بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعام سالوسة، وهند صبرى، وأسماء أبو اليزيد، وشارك فى الحوار أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.



كما استطاع فيلم سبع البرمبة ان يحتل المركز الثالث وحقق في 8 اسابيع 34 مليونا و123 الفا و884 جنيها .



ويحكي فيلم سبع البرمبة قصة شاب بسيط متزوج من فتاة رقيقة تريد أن ترى زوجها بطلا، عكس شخصيته، وتصاب بصدمة عصبية، وتتخيله أحد أبطال السينما والدراما، مثل منصور الحفني "أحمد السقا"، ورحيم "ياسر جلال"، وسليم الأنصاري "أمير كرارة"، فيضطر الزوج لتقمص هذه الشخصيات بشكل كوميدي.



"سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، بطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من إخراج محمود كريم.



اما الفيل الازرق 2 فحقق في اول اسبوع من عرضه 22 مليونا و56 الفا و896 جنيها ..



الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.



ويعد "الفيل الأزرق 2" رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم.



حقق فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد والفنانة روبي، إيرادات وصلت إلى 18 مليونا و449 الفا و621 جنيها.



وينافس فيلم حملة فرعون في موسم عيد الفطر المبارك، مع 5 أفلام أخرى، هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة" و"محمد حسين".



"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



حقق فيلم "محمد حسين" الذى يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، وحقق 4 ملايين و748 الفا و931 جنيها.



وينافس فيلم محمد حسين 4 أفلام، هي "الممر" للفنان أحمد عز، "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد و"سبع البرُمبة" بطولة الفنان رامز جلال.

