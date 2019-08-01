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رياضة

لاسارتي يوافق على إعارة ناصر ماهر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:56 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق.

وكشفت مصادر خاصة أن لاسارتي وافق علي رحيل ناصر ماهر بعدما أتم النادي التعاقد مع محمد مجدي قفشة لمدة خمس مواسم.

ولم يشارك ناصر ماهر في مباريات الفريق في الفترة الأخيرة كما تم استبعاده من القائمة الأفريقية.

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