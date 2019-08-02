رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

وجه سعد سمير نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة لـ محمد نجيب نجم الاهلى المنضم حديثا لـ فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونشر سعد سمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " ستوري كتب عليها : "في القلب دائما يا أبو الرجولة و الجدعنة".



اجتاز محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي السابق، الكشف الطبي بنجاح لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020.



وجدد نادي الجونة تعاقد محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي.



وكان محمد نجيب أحد أعمدة الأهلي الأساسية خلال المواسم الماضية، وساهم في تتويج المارد الأحمر بالعديد من البطولات.