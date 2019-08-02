ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:47 ص
محمد نجيب نجم الجونة
محمد نجيب نجم الجونة
ياسمين تيسير
وجه سعد سمير نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة لـ محمد نجيب نجم الاهلى المنضم حديثا لـ فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر سعد سمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " ستوري كتب عليها : "في القلب دائما يا أبو الرجولة و الجدعنة".

اجتاز محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي السابق، الكشف الطبي بنجاح لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020.

وجدد نادي الجونة تعاقد  محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي.

وكان محمد نجيب أحد أعمدة الأهلي الأساسية خلال المواسم الماضية، وساهم في تتويج المارد الأحمر بالعديد من البطولات.
رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

ترشيحاتنا

بعد السماح لها بالسفر من غير ولي.. 3 أشياء لا تزال ممنوعة عن المرأة السعودية

شيرى عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها بطريقة مميزة

صدمة للوسط الفني.. وفاة مصمم الملابس احمد رشدي والعزاء الجمعة بالحامدية الشاذلية

قرار تاريخي .. اتحاد الكرة ينصف مدربي الأندية قبل انطلاق الدوري

رسالة غامضة من هنا شيحة.. وأحمد فلوكس يقدم إعجابه

الإسماعيلي يحصل على خدمات مهاجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء