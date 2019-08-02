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إلهام أبو الفتح
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مرأة

نتائج مذهلة للوصفة.. ماسك التجاعيد والتفتيح قبل العيد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:55 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعرف لبان الدكر بأنه كولاجين البشرة الذي يحافظ على شبابها ويمنع ظهور التجاعيد ، كما أشارت خبيرة التجميل هند المحمدي الي ان اللبان الدكر يعمل على تفتيح البشرة والأماكن الحساسة ويمكن صنع كريم من لبان الدكر في المنزل استعداد للعيد

المكونات:
٢معلقة كبيرة لبن دكر
كوب ماء
قطن طبى
نصف معلقة نشا

الطريقة

يوضع لبان الدكر فى كوب ماء لمدة ١٢ساعةعلى الاقل ويصفى ويحفظ فى الثلاجة فى برطمان ممكن الغلق
وعند الإستخدام بقطعة قطن على البشرة ويترك على البشرة من نصف ساعة إلى ساعة على الأكثر ويشطف بالماء الفاتر هتلاحظى بالفرق من اول اسبوع

الطريقة الثانية
وضع ماء لبان الدكر على النار ويضاف إليها النشا وتقلب حتى تصبح ماسك كريمى وبعد ذلك يترك ليبرد ويوضع على البشرة من نصف ساعة إلى ساعة على الأكثر ويشطف بالماء الفاتر

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