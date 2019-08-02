حج السلاطين .. الخلفاء الراشدون جميعا و5 فقط من بني أمية ذهبوا لأداء المناسك

قال الدكتور إبراهيم العسال أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية والإرشاد السياحي وعضو اللجنة العلمية للتراث الثقافي بجامعة قرطبة والاتحاد الأندلسي في إسبانيا أنه من المعروف ان كل حكام المسلمين في مختلف العصور كانت لهم ظروفهم الخاصة مع الحج.



وتابع في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:الخلفاء الراشدون حجو جميعا بالقطع ولا خلاف في ذلك، لانهم جميعا شهدوا حجة الوداع مع الرسول صلى الله وعليه وسلم، أما بني امية فقد حج من خلفائهم خمسة فقط هم معاوية بن ابي سفيان المؤسس ثم عبدالملك بن مروان واولاده الثلاثة الوليد وسليمان وهشام.



أما عن خلفاء الدولة العباسية،فقد انقسم عصرهم كما يعلم الجميع الى عصرين،الأول وهو عصر القوة والثاني هو عصر نفوذ الأتراك،والعصر العباسي الأول فقد حج من خلفائه 3 فقط هم أبوجعفر المنصور والمهدي وهارون الرشيد،وهو اشهرهم،حيث كان يحج عاما ويغزو عاما،حتى بلغ عدد حجاته 9 في 23 سنة عدد سنوات حكمه.



وكان الرشيد آخر خليفة حاج في الدولة العباسية كلها، أما العصر العباسي الثاني فلم يُعرف خليفة واحد ذهب لموسم الحج، نظرا لوقوعهم تحت سيطرة أمراء الديلم والترك الأقوياء، حتى ان نفوذ الدولة العباسية لم يكن يتخطى بغداد في بعض الاوقات.



وتابع:يعتبر المؤرخون ان الظاهر بيبرس اول من حج من سلاطين المماليك، وسبقته شجرة الدر والتي ارتبط حجها ب"المحمل"،وكان عبارة هيكل خشبي تحمله الجمال يحمل كسوة الكعبة الشريفة، وقد ارتبط حج الظاهر بيبرس بسياج من السرية خوفا من الانقلابات العسكرية التي عٌرفت عن عصر المماليك.



وأضاف: كما حج ايضا الناصر محمد بن قلاوون وسجل المقريزي حكايات كثيرة عن حجته هذه،وسجلت كتابات المؤرخين مواقف عدة من تضرعه في البيت الحرام في هذه الحجة، وكان سلاطين المماليك اول من لقبوا انفسهم بخدام الحرمين الشريفين وليس ال سعود واشتهر بهذا اللقب السلطان الأشرف برسباي،الا انه قد ظهر في بعض النقوش لاثار قلاوون ونقش في قبة الصخرة لصلاح الدين الايوبي ملقبا كخادم للحرمين.

