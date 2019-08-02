تعيين كريستيان ساوندرز قائما بأعمال نائب المفوض العام لوكالة الأونروا

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين البريطاني كريستيان ساوندرز قائما بأعمال نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).



يأتي ذلك فيما يحقق مكتب خدمات الرقابة الداخلية حاليا في مزاعم سوء السلوك في الوكالة.



وفي بيان أصدره ، أكد الأمين العام التزامه بالعمل، حسب الاقتضاء، بمجرد استلام نتائج وتوصيات التحقيق.



كما أكد الأمين العام أنه "يواصل اعتبار العمل الذي تقوم به الأونروا ضروريا للاجئين الفلسطينيين" داعيا "الدول الأعضاء والشركاء الآخرين إلى أن يظلوا ملتزمين بالأونروا وخدماتها وأن يواصلوا دعمهم للعمل الحاسم الذي تؤديه الوكالة".



وبهدف دعم الأونروا وضمان استمرارية أعمالها، قرر الأمين العام، بالتنسيق مع المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، تعيين ساوندرز نائبا للمفوض العام بالإنابة برتبة أمين عام مساعد.



ويجلب ساوندرز إلى هذا المنصب خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الشؤون الإنسانية والدولية، بما في ذلك تركيز قوي على تحقيق النتائج والإشراف على الإصلاحات الرئيسية التي تؤدي إلى تحسين الفعالية والكفاءة التنظيمية.



ويشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد لإدارة سلسلة الإمداد وعمل سابقا كأمين عام مساعد لمكتب خدمات الدعم المركزية.



يذكر أن ساوندرز قد بدأ مسيرته المهنية في الأمم المتحدة في عام 1989 مع الأونروا في غزة، ثم في وظائف الأمم المتحدة العليا كرئيس لدائرة المشتريات (2001-2005)، ورئيس دائرة التنسيق والدعم في مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2005 -2009)، المسؤول التنفيذي عن إدارة السلامة والأمن (2009-2013) ومدير مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية (2013-2017).



وقد عمل أيضا في العديد من المجالات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثات حفظ السلام وصندوق الأمم المتحدة للسكان