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أستراليا واَسيان تطلقان مبادرة لمكافحة الاتجار بالبشر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:45 ص
مكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
أ ش أ
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، عن إطلاق مبادرة مهمة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لتعزيز التعاون الإقليمي لمنع الاتجار بالبشر.

وقالت باين في بيان صحفي نقله الموقع الرسمي للخارجية الاسترالية، إن المبادرة الجديدة تبلغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكي وتستمر لمدة 10 سنوات وتعتبر إحدى المبادرات لتأمين عقوبات أشد وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر في المنطقة، موضحة أن أستراليا قد تعاونت مع "الآسيان" ودولها الأعضاء منذ أكثر من 15 عامًا من أجل مكافحة الاتجار بالبشر.

وتابعت قائلة إننا "قمنا بتدريب أكثر من 13 ألف محام يدعم النظام القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير حماية أفضل للضحايا"، مضيفة أن إطلاق المبادرة أيضا يعكس التزام أستراليا وآسيان بوقف الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.

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