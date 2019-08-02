الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام توضح سبب انقطاع البث فى صلاة الجمعة

قالت الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام أنه أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحسين حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسى الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية وعلى الفور تم تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه بالقاهرة.



وحضر صلاة الجمعة النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ونقيب الأشراف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.



جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «اغتنام مواسم الطاعات والخيرات» وتم تعميمها على مساجد الوزارة.









