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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مهرجان المسرح المصري يعلن أعضاء لجنته العليا في الدورة الـ 17

محمد رياض
محمد رياض

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري عن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الـ17، وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة.

 وتتكون اللجنة من أجيال وتخصصات متنوعة، حيث تضم: الفنان القدير محمد رياض (رئيسا للمهرجان)، والفنان القدير ياسر صادق ( مديرا للمهرجان)، وعضوية كل من الناقدة عبلة الرويني، الفنان نضال الشافعي، الكاتب وليد يوسف، الدكتور مدحت العدل، المخرج إسلام إمام، الناقدة علا الشافعي.

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يأتي هذا بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور مدحت العدل الفنان نضال الشافعي القومي للمسرح المصري الفنان القدير ياسر صادق المهرجان القومي للمسرح المصري المخرج إسلام إمام المهرجان القومي للمسرح الناقدة عبلة الروينى الناقدة علا الشافعي هيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية

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