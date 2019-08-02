طارق العشرى يؤكد انتقال إمام عاشور مهاجم الحرس للزمالك رسميا

تعاقد نادي الزمالك رسميا مع إمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود المعار من المحلة لنادي الزمالك رسميا في الفترة الحالية.



وأكد طارق العشري المدير الفني للحدود: غزل المحلة اخطرنا بييع اللاعب رسميا للزمالك وغادر إمام عاشور معسكر الفريق العسكري مساء الأمس ووقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعد اتفاق ادارة المحلة مع مسؤولي القلعة البيضاء على تفاصيل الصفقة".



وأضاف العشري أن حرس الحدود سيحصل على نسبة من عائد بيع اللاعب للزمالك خاصة وأنه كان يتبقى له موسم مع الحرس في عقد إعارته.



وأكد مصدر بمجلس الزمالك أن النادي سدد ١٥ مليون جنيه لغزل المحلة قيمة الصفقة.