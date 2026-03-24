اليوم.. تشييع جنازة الدكتور أحمد عاطف درة بعد صلاة العصر

أعلنت أسرة الراحل الدكتور أحمد عاطف درة، المخرج والكاتب الصحفي، عن موعد صلاة الجنازة، وذلك عقب وفاته خلال الساعات الماضية.

موعد صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة التابعة لمقابر القوات المسلحة بطريق الفيوم.

ونعت الأسرة الفقيد بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مطالبين الجميع بالدعاء له بالمغفرة والرحمة

وأعلن عزت البنا خبر وفاة المخرج أحمد عاطف درة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً: "خبر صادم رحيل الصديق الدكتور أحمد عاطف درة مدير تحرير الأهرام والمخرج المحترم، ربنا يرحمه ويعزيكم كل الأسرة والأصدقاء".

وسادت حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الدكتور أحمد عاطف درة، المخرج والكاتب الصحفي.

أحمد عاطف درة

الدكتور أحمد عاطف درة هو مخرج وناقد سينمائي وله العديد من المؤلفات تتنوع بين كتب ورواية.

وأنتج درة عددا من الأفلام والمسلسلات حصلت على نحو 38 جائزة محلية ودولية، فضلا عن إخراجه عددا من الأفلام التسجيلية مثل: "مدد مدد" و"سبارس" و"آلة الزمن"، وعمل مخرجا منفذا لأفلام تسجيلية عالمية.