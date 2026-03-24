قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون

لعل التساؤل عن هل قبل الفجر حلم ام رؤيا تتحقق ؟ يعد من الأمور التي تؤرق الكثيرين خاصة إن لم تكن رؤيا حسنة، بل وقد يدخل الإنسان في دوامة من المخاوف لا نهاية لها بسبب الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر إذا رأى ما يكره، فكثيرون أولئك الذين يعتقدون أن الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر يتحقق، وذلك لارتباطه بهذا الوقت العظيم وهو الثلث الأخير من الليل أو تلك الساعة قبل صلاة الفجر ، بما يطرح السؤال هل الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر يجعله رؤيا تتحقق؟ أو بصيغة أخرى هل قبل الفجر حلم ام رؤيا ؟.

قبل الفجر حلم أم رؤيا

ورد أنه لا يوجد دليل على أن الرؤيا قبل الفجر أو أن الحلم قبل الفجر يتحقق، فالرؤيا لا علاقة لها بالمكان أو الزمان أو الأشخاص، فعن فيما هل الحلم قبل الفجر يتحقق بأن الناس تستبشر بأن الحلم قبل الفجر يكون محققًا نظرًا لأن الثلث الأخير من الليل قوت تتنزل فيه الرحمات من الله تعالى، لذا فعن هل الحلم قبل الفجر يتحقق؟ فلا فرق بين الرؤيا قبل الفجر وبعده.

فقد ورد أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الملائكة، وهي الرؤيا الصالحة، وإما أن يكون من الشيطان، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات، وإما أن يكون حديث النفس، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، فخلاصة الإجابة عن هل الحلم قبل الفجر يتحقق أنه لا دليل عليه .

الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر

لاشك أن الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر هو أمر يصعب استبعاد منه أحد، فمن منا لم يشهد الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر بغض النظر كان هذا الحلم رؤية حسنة أو كابوس به ما يكره، ويمكن القول أن الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر أمر طبيعي وعادي يحدث لأي نائم بأي مرحلة من حياته سواء طفولة أو شباب أو شيبة، حيث إن الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر لا يخص أحد بعينه دون الآخر .

هل تتحقق الأحلام بعد طلوع الشمس

قد رواه مسلم ولفظه : ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا ، فاستيقظ وهو يضحك ... ) فذكرت الحديث ، وعند أحمد : ( بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا فِي بَيْتِيي .. ) ومعني ذلك : أنه كان ذلك في نوم القيلولة ، وهو نوم نصف النهار .

و قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال القيرواني : ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار ، وكذا رؤيا النساء والرجال" ، و قال المهلب : " لا يخص نوم النهار على نوم الليل ، ولا نوم الليل على نوم النهار بشيء من صحة الرؤيا وكذبها ، وأن الرؤيا متى أُريت فحكمها واحد " شرح صحيح البخاري- لابن بطال .

فأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ الذي رواه البخاري قَالَ : " كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ ) ، فعند الترمذي: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال : ( هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ ) " .

وورد عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول : (هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ ) " . رواه أبو داود وصححه الألباني، فهذا لأن الليل هو مظنة الرؤيا ؛ لأنه وقت النوم ، وغالب رؤى الناس تكون بالليل .

كوابيس بعد صلاة الفجر

تعد كوابيس بعد صلاة الفجر هي تلك الأحلام المزعجة والرؤى السيئة التي يستيقظ منها النائم على اذان الفجر ، فهل هناك طريقة تمنع تحقق كوابيس بعد صلاة الفجر ، فيما ورد عن السلف الصالح –رضي الله تعالى عنهم-، أن هناك عملا يحمي الإنسان من كوابيس بعد صلاة الفجر ويمنع تحققها في اليقظة.

وذهب ابن سيرين –رضي الله تعالى عنه- إلى أن هناك أمرا واحدا من شأنه حماية الإنسان من شر وضرر الرؤيا المنامية السيئة ومن كوابيس بعد صلاة الفجر، ويمنع تحققها في اليقظة وعلى أرض الواقع، وهو أن يتقي العبد ربه في اليقظة.

لا تتحقق في اليقظة بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن السلف الصالح، حول كوابيس بعد صلاة الفجر أنه قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا سَأَلَ ابْنَ سِيرِينَ -رضي الله تعالى عنه- عَنِ الرُّؤْيَا ، قَالَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فِي الْيَقَظَةِ، لا يَضُرُّكَ مَا رَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ».