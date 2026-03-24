قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم 5 شوال.. بـ7 كلمات يريك الله عجائب قدرته في جبرك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء
هجوم صاروخي إيراني.. دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل
قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون
اليوم.. تشييع جنازة الدكتور أحمد عاطف درة بعد صلاة العصر
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟
ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. اعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي
وفاة المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة
الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هجوم صاروخي إيراني.. دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

دوت أصوات انفجارات في وسط إسرائيل، صباح الثلاثاء، بعد هجوم صاروخي إيراني، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة ولم يتم تسجيل أي إصابات.


 

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يستهدف وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار لدقائق في المناطق المستهدفة.


 

و من جانبها، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات استهدفت بنيتين تحتيتين للطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر.


 

وأشارت إلى استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز الواقعة في شارع "كافيه" بمدينة أصفهان.


 

وأضافت أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار طالت أجزاء من هذه المرافق، بالإضافة إلى تأثر المنازل المحيطة بها.


 

و أكد محافظ خرمشهر، عدم وقوع أي إصابات جراء المقذوف الذي أصاب المنطقة الواقعة خارج محطة خط الغاز.


 

وكشفت عن وجود تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة توليد الطاقة في خرمشهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

إمام عاشور

من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

الابراج

بعد إجازة العيد.. هذه الأبراج الأكثر حماسًا للعودة إلى العمل

اللب السوري

فوائد غير متوقعة للب السوري .. تجعلك تتناوله باستمرار

رنجة بالبطاطس

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد