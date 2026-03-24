هجوم صاروخي إيراني.. دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل

دوت أصوات انفجارات في وسط إسرائيل، صباح الثلاثاء، بعد هجوم صاروخي إيراني، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة ولم يتم تسجيل أي إصابات.





وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يستهدف وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار لدقائق في المناطق المستهدفة.





و من جانبها، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات استهدفت بنيتين تحتيتين للطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر.





وأشارت إلى استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز الواقعة في شارع "كافيه" بمدينة أصفهان.





وأضافت أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار طالت أجزاء من هذه المرافق، بالإضافة إلى تأثر المنازل المحيطة بها.





و أكد محافظ خرمشهر، عدم وقوع أي إصابات جراء المقذوف الذي أصاب المنطقة الواقعة خارج محطة خط الغاز.





وكشفت عن وجود تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة توليد الطاقة في خرمشهر.