تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق عن شرائه نادي ألميريا الإسباني ليكون هو المالك الجديد للنادي بقيمة تبلغ 27 مليون يورو شاملة تسديد الديون عن النادي.



وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن قيمة شراء النادي وصلت إلى 27 مليون يورو شاملة تسديد ديون النادي للاتحاد الإسباني وبعض لاعبي الفريق الذي رحلوا.



وأوضحت التقارير أن الإدارة انهت اتفاقها مع بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق والذي قاد فريق التعاون السعودي من قبل.



وكان تركى آل الشيخ قد نشر صورة مع المدرب البرتغالي في منزله بالساحل الشمالي.