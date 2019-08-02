ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:34 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق عن شرائه نادي ألميريا الإسباني ليكون هو المالك الجديد للنادي بقيمة تبلغ 27 مليون يورو شاملة تسديد الديون عن النادي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن قيمة شراء النادي وصلت إلى 27 مليون يورو شاملة تسديد ديون النادي للاتحاد الإسباني وبعض لاعبي الفريق الذي رحلوا.

وأوضحت التقارير أن الإدارة انهت اتفاقها مع بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق والذي قاد فريق التعاون السعودي من قبل.

وكان تركى آل الشيخ قد نشر صورة مع المدرب البرتغالي في منزله بالساحل الشمالي.

ترشيحاتنا

خطيب الحرم يكشف عن 8 كلمات أوصى بها الرسول في العشر الأول من ذي الحجة

صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

أحمد حسن وزينب.. كيف دفعهما جنون جمع مشاهدات اليوتيوب لاستغلال طفلة حديثة الولادة

موجز السوشيال ميديا.. كهربا يوجه رسالة إلى منتقديه.. وأحدث ظهور لـ محمد صلاح

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها