مصطفى بكري: التعيينات الحل الأمثل للقضاء على ازدحام مكاتب الشهر العقاري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تلقى العديد من الشكاوي حول الزحام الشديد ببعض مكاتب الشهر العقاري، نتيجة لنقص العمالة والموظفين بتلك المكاتب.



وناشد "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحل تلك الأزمة، وتعيين العمالة المؤقتة والمختبرين خلال الفترة الماضية.



ولفت إلى أنه سيظل يناشد الحكومة بتعيين هؤلاء الشباب في كافة قطاعات الدولة، منوها إلي أن هناك الكثير منهم يتقاضي أقل من 40 جنيها لسنوات طويلة، منتظرين قرار التعيين الرسمي.



وأشار، إلي أنه علي ثقة أن تلك القرارات الحاسمة الخاصة بالتعليمات ستتبناها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رفقا بالمواطنين والراغبين في التعيين في بعض المصالح والهيئات الحكومية.