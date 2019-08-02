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منة عرفة: أرفض الظهور بملابس مفتوحة رغم أنها تريند.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:00 م
منة عرفة
منة عرفة
عمرو ممدوح
قالت الفنانة منة عرفة، إنها لا تتعمد نهائيا إثارة الجدل بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لديها فريق يقوم بعمله، ويختار طريقة التصوير، والصور التي يتم نشرها.

وأضافت منة عرفة، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «ام بي سي مصر»: أنا مابحبش أظهر بملابس مفتوحة رغم إنها تريند، مشيرة إلى أنها بطبيعتها شكلها طفلة، وبالميكب يظهر شكلها أكبر.

وأوضحت منة عرفة، أن أفراد عائلتها يحبون عملها جدا، وخاصة والدتها، مشيرة إلى أن والدتها هي أكثر الداعمين لها ولعملها.

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