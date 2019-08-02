شاهد.. كيف أسقطت أجهزة الأمن المتهمين بسرقة مليون و300 ألف جنيه من محطة وقود بشبرا الخيمة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات سرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب بمحطة وقود أثناء قيادته سيارة ملاكى بناحية ميدان بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أثناء توجهه لتوريد المبلغ حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 متهمين.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتلقيه بلاغا من محاسب بمحطة وقود، أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى بناحية ميدان بهتيم بدائرة القسم فى طريقه لتوريد مبالغ مالية حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية فى الهواء واستوليا على حقيبتين من السيارة بداخلهما مبلغ مليون و300 ألف جنيه.



تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص "محكوم على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه وبالسجن 40 سنة فى 5 قضايا سرقة بالإكراه ومحكوم على آخر بالسجن 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه"، وصادر ضده 3 أحكام بالحبس فى قضايا سرقة تيار كهربائى- وسبق اتهام أحدهم فى 4 قضايا "سلاح سرقة، مخدرات" آخرهم قضية "مخدرات" مقيمين بدوائر أقسام شرطة عين شمس بالقاهرة، الخانكة- شبين القناطر بالقليوبية.



تم استهداف المتهمين بحملة أمنية مكبرة بأماكن تواجدهم والأماكن التى يترددون عليها، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ (904 ألف جنيه) وسيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السيارة المضبوطة، وسيارة أخرى ملاكى "يعمل عليها أحد المتهمين" وأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من المبلغ المستولى عليه مستغلين عمل أحدهم بالمحطة والذى قام برصد تحركات المبلغ، وأرشدوا عن السلاحين الناريين المستخدمين فى الواقعة "بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - بندقية خرطوش بخزينتها 5 طلقات" وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقى المبلغ المالى.

