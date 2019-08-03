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برلمان

برلماني: تقليص الدعم على بطاقات التموين إلى 40 مليونا بدلا من 79 مليونا

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:01 ص
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن دخول الرقمنة يؤدي إلى وجود قاعدة بيانات دقيقة ومعلومات سليمة عن كل المواطنين، الأمر الذي تستطيع من خلاله وزارة التموين، تنقية بطاقات التموين، ورفع الدعم عن غير المستحقين.

وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وصول الدعم التمويني إلى 79 مليون أسرة، كما أعلن وزير التموين خلال مؤتمر الشباب، رقم مرعب للغاية، ويجب أن يتم تنقيتهم لتصل إلى 40 مليون، كمعدل جيد لمستحقي الدعم.

وتوقع، النائب سمير البطيخي، أن تشهد المرحلة الرابعة، من الفئات المقرر إدراكها على قائمة غير المستحقين للدعم، أن تشمل توسعًا أكبر، بحيث تصل نسبة الدعم إلى 40 مليون.

تستكمل وزارة التموين تنقية بطاقات التموين وحذف غير مستحقي الدعم من منظومة السلع التموينية خلال المرحلة الرابعة وفقا للمعايير والمحددات التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة، والتي تشمل:

1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر
2- امتلاك سيارة موديل 2014 فأعلى
3- استهلاك كهرباء 650 كيلو وات فأعلى في الشهر
4- امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى
5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 10 أفدنة
6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا
7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد عن 800 جنيه/شهر
8-متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل
9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه
10- امتلاك سيارة فارهة

فيما فتحت الوزارة باب التظلمات للمستبعدين أو المنذرين بالاستبعاد عبر الموقع الإلكتروني إدارة دعم مصر من خلال دخول المستبعد على الموقع الالكتروني وكتابة أسباب التظلم.

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