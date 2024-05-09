باحث سياسي: ما تقوم به إسرائيل وبغطاء من أمريكا انتهاك صارخ

عمر حلمي الغول: ما تقوم به اسرائيل وبغطاء من امريكا هو انتهاك صارخ

قال الكاتب والباحث عمر حلمي الغول، أن معبر رفح جزء لا يتجزأ من سيادته نتيجة اتفاق أوسلو وإسرائيل باجتياح معبر رفح وسيطرتهاالكاملة على المعبر وإزالة علم فلسطين هو انتهاك صارخ لاتفاقية أوسلو والاتفاقية الرباعية التي أبرمت وكذلك حتى لاتفاقية كامب ديفيد عام1979.



وشدد عمر حلمي الغول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على أن منظمةالتحرير هي الممثل الشرعي الوحيد لكل الشعب الفلسطيني في كل المسائل التي تخص الشعب الفلسطيني بداية من معبر رفح وفي المحافلالعربية والإقليمية والدولية وعلى أرض الوطن الفلسطيني وفي حدود حكومته الوطنية.

وأوضح عمر حلمي الغول، أن النقطة "د" في اتفاقية كامب ديفيد تقول لا يسمح بالدخول لمحور فلاديفيا ولا يسمح بدخول ثقيل للأسلحةومسموح بأسلحة فردية فقط، مؤكدا أن ما تقوم به اسرائيل وبغطاء من امريكا هو انتهاك صارخ، قائلا: "نرفض وجود أي شركات خاصة أوعامة غير منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على المعبر الفلسطيني"

وتابع: "نراهن على مصر لعب دور هام ومؤثر والاتفاقيات المبرمة وجميعا يسعى لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ورفع يد اسرائيل عن أبناءالشعب في المعبر وكل محافظات قطاع غزة".

