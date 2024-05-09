إبراهيم فايق عن تأهل ريال مدريد: مفيش فايدة يا قادرين

علق الاعلامي ابراهيم فايق علي تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بعد تحقيق فوز خاطف على بايرن ميونخ الألماني.

و كتب فايق عبر فيسبوك: شجعت كل فرق دوري الأبطال ومفيش فايدة يا ولاد الجاحدة يا قادرين.

وخطف ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بعد تحقيق فوز خاطف على بايرن ميونخ الألماني.

سجل ريال مدريد هدفين في الدقائق الأخيرة ليصعق بايرن ميونيخ ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ضيفه بايرن ميونخ، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحسم تأهله للمباراة النهائية.

دخل الفريق البافاري اللقاء محاولا الاستفادة من انتهاء مباراة الذهاب على ملعبه أليانز أرينا بالتعادل 2-2، عبر تحقيق الفوز على أرض منافسه.

ريال مدريد يحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة

وكاد بايرن ميونخ يحقق ما أراد بهدف دون رد، بعدما خطف الكندي ألفونسو ديفيز هدفا في الدقيقة 68 من المباراة بعد فاصل مهاري مميز أنهى بعده الكرة ببراعة في الشباك من تسديدة قوية.

وكان ديفيز نزل كبديل في الدقيقة 27 من الشوط الأول بعد تعرض زميله الألماني سيرج جنابري للإصابة التي لم يتمكن معها من استكمال اللقاء.