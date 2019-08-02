قافلة متخصصة فى جراحة العيون لـ جامعة جنوب الوادي بمدينة القصير

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، أول قافلة متخصصة فى طب وجراحة العيون، والتى نفذتها الجامعة بمدينة القصير بالبحر الأحمر، بمشاركة أطباء من قسم الرمد بالمستشفى الجامعى بإشراف الدكتور أحمد حسن ضغيمى رئيس القسم.



قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، إن القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون تأتى فى إطار مشاركة الجامعة فى مبادرة "نور حياة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحد من مسببات ضعف الإبصار والعمى، حيث استمرت القافلة لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من ٣١ يوليو الماضى حتى الثانى من أغسطس الجارى.



وأضاف "غرباوى"، بأن القافلة نجحت فى توقيع الكشف على ٤١٢ حالة، فاليوم الأول شهد توقيع الكشف والعلاج المجانى وتحديد الحالات التى تستدعى العمليات، وفى اليوم الثانى تم اجراء ٢٠ عملية جراحية عبارة عن ١٣ عملية مياه بيضاء وعمليتان ظفرة وعمليتان مياه زرقاء وعملية واحدة كيس دهنى وعمليتان لإصلاح جفن العين، بينما تم خلال اليوم الثالث توقيع الكشف الطبى ومتابعة الحالات التى أجريت لها العمليات الجراحية.



وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة عدد القوافل الطبية والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وذلك ضمن أنشطة الجامعة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.