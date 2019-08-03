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فن

هنا الزاهد تمازح أحمد فهمي بـ تعليق على صورته والجمهور يتفاعل معهما

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:46 ص
هنا الزاهد - أحمد
هنا الزاهد - أحمد فهمي
القسم الميداني
علقت الفنانة هنا الزاهد على صورة نشرها خطيبها الفنان أحمد فهمي. 

وكتبت هنا الزاهد "تصفيف الشعر من قبلي مثل صورتك الجميلة".

ليرد أحمد فهمي عليها قائلا "الناس دي مستلماني بسببك". 

وكان أحمد فهمي شارك جمهوره بصورة جديدة عبر "إنستجرام" وهو يقود سيارته.

وظهر أحمد فهمي بشكل مريب بالصورة لعدم الاهتمام بشعره.

وعلق فهمي على الصورة "أحلام سعيدة على جمهوري الجميل 👹 ان شاء الله صباحكم يبقى احلى منالاوضةة بتعتي". 

من جانبه، علق الفنان عمرو عبد الجليل على صورة أحمد فهمي مازحًا "دي اوضة دي". 

وكانت هنا الزاهد آخر أعمالها مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذى شاركها فيه الفنان أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.

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