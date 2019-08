نائب: مبادرة مفيش زي مصر تروج للسياحة عالميا

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمبادرة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، "No place like home.. مفيش زي مصر"، التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، مع أبناء المصريين بالخارج خلال زيارتها الأخيرة لكندا.



وأعرب صدقى "فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته الكاملة عن أن هذه المبادرة غير المسبوقة سيكون لها اثارها الإيجابية الكبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميا بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق إضافة إلى مواجهة الحملات المسعورة والشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها الآلة الاعلامة لجماعة الاخوان الارهابية الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



وقال النائب عمرو صدقى إن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد كان لها دورها فى ادارة ملف الاهتمام الرئاسى بكل ما يتعلق بقضايا المصريين بالخارج باحترافية ومهنية حققت نجاحات كبيرة لصالح مصر سواء فى ترويج المصريين بالخارج للسياحة المصرية او فى جذب استثمارات وأموال المصريين بالخارج للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد، مشيدا بذكاء "نبيلة مكرم" فى التنسيق والتكامل مع جميع زملائها الوزراء لإدارة هذا الملف شديد الحساسية.



وكانت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج قد بدأت في تلقي فيديوهات من المصريين بالخارج في الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتين للحديث عن فترة الإجازة التي قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية في بلدنا واختلافها وتفردها عن أي مكان تاني في العالم، مع ختام الفيديو بشعار الحملة "No place like home.. مفيش زي مصر".



وأكدت الوزارة أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيعون توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، حيث إن الحملة تستهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا نقل الواقع الحقيقي لمصر عن طريق أبنائنا وشبابنا في الخارج، وأن المصريين بالخارج وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج هم سفراء وجنود لمصر ويقفون بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها.