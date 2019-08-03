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رياضة

موعد مباراة السوبر الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يواجه فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونيخ، اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "سينجال إيدونا بارك، بكأس السوبر الألماني.

وسيتم نقل السوبر الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، على قناة "بي إن سبورتس HD1"، بتعليق اليمني حسن العيدروس.

ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد، بعد أن فشل في تحقيق أي لقب الموسم الماضي، بينما يسعى بايرن ميونيخ لمواصلة سيطرته على الألقاب المحلية وخطف اللقب من أسود الفيستيفال.

ويخوض بايرن ميونيخ المباراة باعتباره بطلا للدوري الألماني، فيما يلعب بروسيا دورتموند المباراة باعتباره وصيف النسخة الأخيرة من البوندسليجا.

يذكر أن بايرن ميونيخ نجح في تحقيق بطولة السوبر الألماني في آخر ثلاث مواسم.

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