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المترو: قطع بشبكة الكهرباء وراء تعطل سكة بمحطة المرج الجديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:54 ص
مترو الانفاق
مترو الانفاق
أحمد أبوشوشة
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة صباح اليوم، السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق إن العطل أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، مؤكدًا أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة فى الاتجاهين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أنه جار العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بالمحطة.

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