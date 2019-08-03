الخطوط السعودية تسير 7 رحلات جوية إضافية من مطار القاهرة لنقل الحجاج

سيرت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم، السبت، 7 رحلات جوية إضافية من مطار القاهرة الدولي، إضافة إلى جدول رحلاتها المنتظم لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الممكلة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن الخطوط الجوية السعودية سيرت 7 رحلات جوية إضافية من مبنى الركاب القديم رقم 1 بالمطار أرقام 3601 و3324 و3322 و3330، و3320 الي مطار المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلتين الي جده الدولي أرقام 3314 و3302، لنقل حجاج قرعة الحج السياحي لأداء مناسك الحج.



وأضافت المصادر أن تلك الرحلات جاءت إضافية على جدول رحلات الشركة المنتظم المقرر بجدول التشغيل، وذلك لنقل حجاج بيت الله إلى السعودية لأداء مناسك الحج.