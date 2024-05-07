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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: التجمع السادس يسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل

صدى البلد

تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ تنفيذ أعمال قطع وشق الطرق وأعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الدائري الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى نفس السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، استكمال الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالتجمع الثالث حيث جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح بين (90م2 و120 م2) كمحور جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة ضرورة تكثيف الأعمال وإنجاز المطلوب في المواعيد المحددة.

في سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم توفير سيارة خدمة عملاء إلكترونية متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية جميع الخدمات المقدمة بالقطاع التجارى لمياه الشرب،  وتشمل خدمات التعاقد على عداد المياه، وسداد الفواتير، وشحن كروت المياه، ومراجعة حسابات العملاء، واستقبال استفسارات وشكاوى العملاء، وسيتم التنويه على الصفحة الخاصة بالجهاز تباعاً بأماكن تواجد السيارة بالمدينة، حرصاً على توفير أقصى سبل الراحة لقاطنى مدينة القاهرة الجديدة.

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