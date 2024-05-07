إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين برفح الفلسطينية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بوجود إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين في شارع صلاح الدين بمدينة رفح الفلسطينية.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، حيث وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و96 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة في غزة لإحصاء عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ214 على قطاع غزة.

وبينت الوزارة أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34,789 شهيد و78,204 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.