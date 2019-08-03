اعتقال مسنة بسبب مخالفة مرورية.. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة مسنة في الولايات المتحدة بعد أن قامت بتحدي أحد ضباط المرور بعد ارتكابها مخالفة مرورية.



وظهرت في الفيديو تلك العجوز أثناء اعتراضها على تلك المخالفة، ولم تلتفت لحديث ضابط المرور الذي كان يلزمها بدفع المخالفة المقررة وهي 80 دولارا.



وحاولت العجوز الهرب بسرعة من المكان وقيادة سيارتها بسرعة لتبتعد عن الضابط، إلا أنه لحق بها سريعا وقام بالقبض عليها واعتقالها بسبب فرارها وسبها للضابط.

















