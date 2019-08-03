ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجنازة غدا.. الموت يفجع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:03 م
الموت يفجع مرزوق
الموت يفجع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أفجع الموت مرزوق الغانم، رئيس مجلس الامة الكويتي،بعد وفاة والدة زوجته الذي وافتها المنية اليوم السبت.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي وفاة والدة زوجته عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»؛ قائلا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يعتصرها الألم والحزن والأسى أنعي المرحومة الغالية عفاف محمد عبدالرحمن البحر والدة زوجتي».

ودعا الغانم للمتوفاه بالرحمة والمغفرة قائلا: « أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يكرم نزلها ويوسع مدخلها ويجعل مثواها الجنة»، مضيفا: «اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

وقدم واجب العزاء لأهل والدة زوجته في مصابهم قائلا: «وبهذا المصاب الجلل أتقدم إلى آل البحر وآل المشاري وآل المرزوق الكرام بخالص العزاء لوفاة الفقيدة العزيزة متضرعا إلى المولى تعالى أن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء».

وكشف رئيس مجلس الأمة الكويتي موعد الجنازة: «وسيوارى جثمان الفقيدة الغالية الثرى الساعة التاسعة صباح غد الأحد في مقبرة الصليبيخات.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».



ترشيحاتنا

الجنازة غدا.. الموت يفجع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي

بعد استحواذ تركي آل الشيخ عليه.. 5 معلومات ترصد مسيرة نادي ألميريا الإسباني

محمد الربيعي: الاجتماع العربي الثلاثي في بغداد خطوة لتحقيق التكامل الاقتصادي

آخر ظهور لـ طارق حامد برفقة صديقه في الساحل.. شاهد

طلب يتصور معايا.. أحمد عفيفي يروى تفاصيل لقائه عمرو دياب

وداعا لـ الصبر.. طريقة مذهلة لاصطياد آلاف الأسماك خلال دقائق.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي