الجنازة غدا.. الموت يفجع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يعتصرها الألم والحزن والأسى أنعي المرحومة الغالية عفاف محمد عبدالرحمن البحر والدة زوجتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته

وأن يكرم نزلها ويوسع مدخلها ويجعل مثواها الجنة -١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 3, 2019

أفجع الموت مرزوق الغانم، رئيس مجلس الامة الكويتي،بعد وفاة والدة زوجته الذي وافتها المنية اليوم السبت.وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي وفاة والدة زوجته عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»؛ قائلا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يعتصرها الألم والحزن والأسى أنعي المرحومة الغالية عفاف محمد عبدالرحمن البحر والدة زوجتي».ودعا الغانم للمتوفاه بالرحمة والمغفرة قائلا: « أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يكرم نزلها ويوسع مدخلها ويجعل مثواها الجنة»، مضيفا: «اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».وقدم واجب العزاء لأهل والدة زوجته في مصابهم قائلا: «وبهذا المصاب الجلل أتقدم إلى آل البحر وآل المشاري وآل المرزوق الكرام بخالص العزاء لوفاة الفقيدة العزيزة متضرعا إلى المولى تعالى أن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء».وكشف رئيس مجلس الأمة الكويتي موعد الجنازة: «وسيوارى جثمان الفقيدة الغالية الثرى الساعة التاسعة صباح غد الأحد في مقبرة الصليبيخات.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».