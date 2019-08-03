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رياضة

بول بوجبا يقترب بقوة من ريال مدريد..صورة

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:58 م
بول بوجبا لاعب وسط
بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد
حسن العمدة
آثار بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، الجدل بعدما نشر صورة تجمعه بمواطنه ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيما بقميص منتخب الديوك.

ونشر بوجبا الصورة عبر حسابه على "سناب شات"، ساعة رملية ودائرة بيضاء، إضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيرا بالصمت.

وترددت أنباء كثيرة فى الاونه الاخيرة أن هناك مفاوضات جارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لحسم صفقة بول بوجبا .

كما ذكرت تقارير صحفية، أن بوجبا يغيب عن لقاء فريقه الودي مع ميلان، المقرر لها اليوم ، بسبب رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

ويحاول ريال مدريد بقوة علي محاولة تعزيز صفوفه فى المريكاتو الصيفي بضم بول بوجبا ، بعد موسم سئ للغايه للملكي سواء محلي وأوروبي .

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