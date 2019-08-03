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حوادث

غرف عمليات بمكة والمدينة للتيسير على الحجاج.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:44 م
حجاج بيت الله
حجاج بيت الله
مصطفى الرماح - محمد صبري
تحرص وزارة الداخلية على وجودهن فى بعثتها الرسمية لتلبية إحتياجات الحجاج من السيدات، وللإطمئنان على المرضى الذين يتلقون العلاج فى مستشفيات المدينة المنورة.

وجاء المقر الرسمى لبعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة وبداخله غرفة العمليات التى تتولى كل ما يتعلق بالعمل على راحة الحجاج فى المدينة المنورة..ولم تخل الفنادق من وجود عناصر من الشرطة النسائية يقمن على خدمة السيدات.

وفى ذات السياق تتابع غرفة العمليات الرئيسية للبعثة الرسمية لحج القرعة بمكة المكرمة والتى تقوم بمتابعة خدمة الحجاج والتيسيير عليهم، وترتبط بها غرفتى العمليات بالمدينة المنورة ومطار جدة ،كما تتضمن منظومة الحج الموحد التى ترتبط إلكترونيًا بوزارة الصحة وشركة مصر للطيران.

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