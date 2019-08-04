برلمانية عن مبادرة حياة كريمة: الرئيس السيسي يسعى للارتقاء بالمواطن

أشادت آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي التي تجلت في إطلاق مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا، معقبة:" مبادرة كريمة من مسؤول كريم".



وأكدت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى إلى الارتقاء بالمواطن من خلال مبادرة حياة كريمة التي تستهدف دعمه بشكل مباشر، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستترك بصمة في وجدان المواطن وسيشهد التاريخ أن مصر في عهد الرئيس السيسي قدمت العديد من المبادرات التي تأخذ بيد المواطن إلى النجاح والتقدم والازدهار.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.