شاهد.. اليسا وقطتها داخل الاستديو

نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".
وظهرت اليسا وهى فى الاستديو مع قطتها وعلقت على الصورة قائلة: ستار تمنح الموافقة على الأغاني الجديدة في الاستوديو.
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
حياة قلبي انتي وستار ـ والله اشتقنا ـ ننتظر الالبوم الجديد على احر من الجمر.
يُذكر أن احدث أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية.
وظهرت اليسا وهى فى الاستديو مع قطتها وعلقت على الصورة قائلة: ستار تمنح الموافقة على الأغاني الجديدة في الاستوديو.
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
حياة قلبي انتي وستار ـ والله اشتقنا ـ ننتظر الالبوم الجديد على احر من الجمر.
يُذكر أن احدث أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية.