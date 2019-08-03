شاهد.. اليسا وقطتها داخل الاستديو





نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".وظهرت اليسا وهى فى الاستديو مع قطتها وعلقت على الصورة قائلة: ستار تمنح الموافقة على الأغاني الجديدة في الاستوديو.وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :حياة قلبي انتي وستار ـ والله اشتقنا ـ ننتظر الالبوم الجديد على احر من الجمر.يُذكر أن احدث أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية.