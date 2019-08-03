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فن

شاهد.. اليسا وقطتها داخل الاستديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:18 م
اليسا وقطتها
اليسا وقطتها
القسم الميدانى
نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام". 

وظهرت اليسا وهى فى الاستديو مع قطتها وعلقت على الصورة قائلة: ستار تمنح الموافقة على الأغاني الجديدة في الاستوديو.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

حياة قلبي انتي وستار ـ والله اشتقنا ـ ننتظر الالبوم الجديد على احر من الجمر.

يُذكر أن احدث أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية.

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