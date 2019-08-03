ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آباء آخر زمن.. مقتل طفلة على يد والدها فى المقطم بعد وصلة تعذيب

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:14 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
اسلام مقلد
تجري نيابة المقطم الجزئية تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل طفلة على يد والدها بعد تعذيبها حتى الموت بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

تلقي قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود طفله مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ووجدوا اثار تعذيب وضرب على جسمها وكدمات وسحجات.

وبسؤال والد الطفلة تبين قيامه بضربها وتعذيبها حتى الموت لوجود خلافات عائلية، وتم القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

ترشيحاتنا

قرار جديد من المحكمة بخصوص فتاة العياط.. وأميرة: أنا ضحية والمتهم حاول اغتصابي فقتلته

توهج جديد.. تريزيجيه يصنع ويقود أستون فيلا لفوز كبير على لايبزج.. شاهد

أسماء الأسد: انتصرت على السرطان بالكامل.. فيديو

عضو الزمالك يكشف كواليس الخلاف بين أندية الدورى وعامر حسين

إطلاق النار مستمر.. سقوط 18 ضحية في أحداث تكساس.. فيديو وصور

الزمالك يرفض التعاقد مع فييرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام