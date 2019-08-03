آباء آخر زمن.. مقتل طفلة على يد والدها فى المقطم بعد وصلة تعذيب

تجري نيابة المقطم الجزئية تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل طفلة على يد والدها بعد تعذيبها حتى الموت بدائرة القسم.



وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.



تلقي قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود طفله مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ووجدوا اثار تعذيب وضرب على جسمها وكدمات وسحجات.



وبسؤال والد الطفلة تبين قيامه بضربها وتعذيبها حتى الموت لوجود خلافات عائلية، وتم القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.