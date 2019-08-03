الخدمات الجوية تكرم العاملين المتميزين ومتفوقي الثانوية العامة.. صور

كرم المهندس هشام عبدالحفيظ رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، 20 عاملا من العاملين المتميزين بالشركة، لمجهوداتهم في الارتقاء بمنظومة الأداء بالشركة.



وحرص هشام عبدالحفيظ، على تكريم 15 طالبا وطالبة من أبناء العاملين بالشركة من المتفوقين في الثانوية العامة، فضلا عن تكريم 20 موظفا من المحالين إلى التقاعد، تقديرا لجهودهم وسنوات العمل التي قضوها بالشركة.



أكد المهندس هشام عبد الحفيظ، أن تكريم العامل المتميز هو تقليد شهري أرسى قواعده ووضع أسسه كل شهر لتحفيز العاملين في مختلف المواقع علي بذل كثير من الجهد من أجل تطوير العمل وتحقيق طفرات ملموس علي مستوي الشركة.



وشارك في الحفل اللواء محمد جلال مساعد رئيس مجلس مصر للطيران للخدمات الجوية، ورئيس اللجنة النقابية، وكريم سامي رئيس قطاع التشغيل، هالة النادي رئيس قطاع الخدمات.